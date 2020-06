Van der Vleuten en Vrieling vertrekken naar Saint Tropez

Met het versoepelen van de coronamaatregelen mogen de komende weken de eerste internationale wedstrijden in Europa weer van start gaan. In Nederland zijn wedstrijden vanuit de overheid nog niet toegestaan, maar in een aantal Europese landen al wel. Komend weekend wordt voorzichtig begonnen met een eventing- en endurancewedstrijd in Duitsland. Volgende week gaan ook de eerste springpaarden weer van start. Namens Nederland reizen Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling dan naar het Franse Saint Tropez.

Van der Vleuten en Vrieling zijn blij dat ze weer op pad mogen. De wedstrijd in Frankrijk is drie weken achter elkaar. De eerste twee weken staan er 2* en 4* rubrieken op het programma, in het derde weekend ook een 5*.

Vliegen

Maikel van der Vleuten heeft het plan om drie weken te gaan. “Ik heb contact gehad met de organisatie en alles lijkt goed te gaan. Ze hebben toestemming van de overheid. Ik neem in principe vijf paarden mee. Het lijkt er op dat we vanaf Eindhoven ook weer mogen vliegen. Als dat haalbaar, is ga ik met het vliegtuig, anders rijd ik er heen. Mijn groom rijdt in ieder geval met de vrachtwagen de paarden daarheen.”

Van der Vleuten staat op de deelnemerslijst met Beauville Z, Dana Blue en de KWPN-goedgekeurde hengst Edinburgh.

Dekdienst

Jur Vrieling maakt er een kortere trip van. “Ik ga samen met een groom met de vrachtwagen. Wij kunnen geen drie weken weg, omdat er ook hengsten mee gaan en die kunnen niet zo lang weg zijn. Die moeten voor de dekdienst eerder terug, ik ga normaal gesproken alleen de eerste twee weken.”

Vrieling staat op de deelnemerslijst met zijn toppaard VDL Glasgow van het Merelsnest, Fiumicino van de Kalevallei en de bij Westfale goedgekeurde KM Chalcedon.

Bron: Horses.nl/KNHS