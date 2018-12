Van der Vleuten: ‘Ik was er al bang voor’

Maikel van der Vleuten kijkt terug op een succesvolle Londen Olympia Horse Show. Na de tweede plaats in de GP van zondag, werd de Nederlander tot 'beste ruiter van het concours' uitgeroepen. Landgenoot Doron Kuipers werd tweede in dit klassement.

In de afsluitende Grote Prijs eindigde Van der Vleuten op een knappe tweede plaats. Met Idi Utopia (v. Quasimodo Z) moest hij alleen de Italiaan Alberto Zorzi voor laten gaan. Doron Kuipers werd vierde.

‘Idi Utopia gaat steeds beter meedoen’

“Ik was er al een beetje bang voor dat die Italiaan sneller zou gaan, dat is van nature een heel snel beestje”, vertelt Maikel van der Vleuten. “De Grote Prijs was moeilijk genoeg en ook de tijd stond krap, daardoor werden er best veel fouten gemaakt. Dat bleek ook wel uit het feit dat er maar zo weinig combinaties in de barrage kwamen. Mijn paard sprong heel fijn in de eerste omloop en ook de barrage was goed. Ze wordt veel competitiever, voorheen vond ze nog wel eens moeilijk als ik sneller ging rijden, maar ze gaat steeds beter mee doen.”

Dana Blue

Eerder op de dag was Van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue) als tweede geëindigd in de Master rubriek voor de beste zeven ruiters van het concours. “Dana Blue sprong hier op zaterdag in de Wereldbeker niet goed. Die proef was duidelijk minder zwaar dan de grote Prijs, maar het liep niet. Vandaag gelukkig weer wel. Ik hoop met beide paarden komende jaren goed mee te kunnen doen. Daarbij heb ik het EK in eigen land volgend jaar zeker in het achterhoofd. Het belangrijkste is dat ik zorg dat ze goed te pas blijven.”

Enthousiast over Kuipers

Van der Vleuten is ook enthousiast over het optreden van Doron Kuipers. “Hij reed een sterk concours. Zijn schimmel sprong heel goed. Vandaag was hij twee keer foutloos en ook in de Wereldbekerwedstrijd bleef hij nul, toen kreeg hij alleen een fout in de barrage.”

