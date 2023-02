Van der Vleuten met Beauville Z naar vierde plaats 1.50m Doha

Beauville Z (v. Bustique) liep zijn laatste grote wedstrijd in oktober 2022, in Riyadh. Maikel van der Vleuten startte de winnaar van het Olympisch én WK brons afgelopen maanden in wat lagere rubrieken en nu is Beauville Z weer klaar voor het serieuzere werk. De combinatie werd vanochtend vierde in het CSI5* 1.50m in Doha.

In de rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.50m kwamen 28 combinaties aan start. Simon Delestre wist de wedstrijd te winnen door I Amelusina R 51 (v. Dexter R) in 57.66 seconden naar de finish te rijden. De Fransman was met deze tijd duidelijk een maatje te groot voor de concurrentie want de nummer twee volgde op bijna drie seconden achterstand. Dit was Jack Whitaker, die Equine America Valmy de La Lande (v. Mylord Carthago) in 60.03 seconden rond reed.

Hans-Dieter Dreher maakte het podium compleet. De altijd snelle Duitser had 60.40 seconden nodig om zijn Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) door de finishlijn te sturen. Maikel van er Vleuten reed een ronde uit het boekje. Beauville Z N.O.P. had er zin in en sprong met speels gemak naar de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl