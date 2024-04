Van der Vleuten met Elwikke derde in 1.50m Miami

Maikel van der Vleuten bemachtigde vandaag met de twaalfjarige merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) de derde plaats in het 1.50m in Miami. In de rubriek die direct op tijd verreden werd, bleef de combinatie foutloos en zette de klok stil in 65,27 seconden. In december viel Van der Vleuten ook in de prijzen met het fokproduct van Cees van de Oetelaar. In Deurne werden ze tweede in de barrage over 1.45m.