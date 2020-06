Van der Vleuten na zijn GP overwinning: ‘Het resultaat spreekt voor zich’

De gedwongen wedstrijdpauze heeft Dana Blue (Mr Blue x Hemmingway) niet minder laten springen. Onder Maikel van der Vleuten liep de merrie twee weekenden achter elkaar naar de winst in de 1.55m Grand Prix van zondag in St Tropez. Na de indrukwekkende resultaten vertelt Van der Vleuten meer over Dana Blue en het komende weekend: “Ze heeft een echte vechtersmentaliteit.”

“Dana Blue is een merrie die erg van competities houdt.” Vertelt Van der Vleuten. “Ze heeft een echte vechtersmentaliteit. Ze vecht voor haar ruiter, maar ze vecht ook voor zichzelf-ze houdt van winnen. Dat is een essentiële eigenschap in een barrage als deze, wanneer er andere ruiters aan start komen van dit niveau. Een winst hangt af van je manier van denken en de wil om te winnen. Dana Blue is van nature een erg vlug paard en dat kan ook al het verschil maken. Begin deze week, na haar eerste overwinning heeft ze even rust gehad. Ik reed haar daarna weer op woensdag. Donderdag namen we deel aan een makkelijke rubriek om haar op te warmen. Vandaag nam ze deel aan de Grote prijs en het resultaat spreekt voor zich.”

Wedstrijdschema

Van der Vleuten vervolgt: “Ik moet met mijn vader praten over het schema van volgende week, we overleggen het wedstrijdschema altijd als familie zijne. Deze week sprongen mijn paarden allemaal twee rubrieken, een makkelijke en een grote rubriek. Ondanks dat denk ik toch dat ik volgende week Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines) in de CSI5* Grote prijs zal starten.”

Hubside Jumping

Komend weekend staat er weer een druk schema op de planning van St Tropez. Met de beste ruiters van de wereld aanwezig zijn de verwachtingen hoog. Meerdere 1.45m-1.55m rubrieken worden verreden met op zondag de 5* 1.60m Grand Prix. De competities van Hubside Jumping in St Tropez lopen door tot zondag 12 Juli.

Bron: Worldofshowjumping