Van der Vleuten op het podium bij zevenjarigen in Lier

Vanmorgen heeft Maikel van der Vleuten de derde plaats bemachtigt in de 1.35m -rubriek voor zevenjarigen in Lier. In het tweefasen-parcours kwam Van der Vleuten met zijn vos ruin Ike (v. Darco) zonder springfouten over de finish in een tijd van 28,98 seconden.

De eerste prijs ging naar de Oekraïner Oleksandr Prodan. Prodan liet met zijn Darco-nakomeling Dexter alle balken in de lepels liggen en stopte de klok in 28,91 seconden. Hij was slechts 0,07 seconden sneller dan de Nederlandse springruiter en hield ook de Belg Andres Vereecke met 0,04 seconden achter zich.

Belg tweede

Vereecke reed ook een foutloze tweede fase in een tijd van 28,94 seconden en werd tweede met zijn BWP’er Nestor van de Zuidakker (v. Jamal van de Heffinck).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl