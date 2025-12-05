Van der Vleuten opent sterk in La Coruña: overtuigende winst in 1,45m

Petra Trommelen
Maikel van der Vleuten met Dywis HH. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Aanstaande zondag staat in La Coruña opnieuw een 5*-wereldbekerkwalificatie op het programma. Voor TeamNL komen Willem Greve – eerder al winnaar van de kwalificatie in Stuttgart – Leopold van Asten en Maikel van der Vleuten aan de start. Op de openingsdag begon Van der Vleuten sterk: met de veertienjarige merrie Dywis HH (v. Toulon) schreef hij het 1,45 m direct op tijd op zijn naam.

