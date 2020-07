Van der Vleuten over Dana Blue in Volkskrant: ‘Olympisch podium reëel’

De Volkskrant publiceerde vandaag een artikel over de springruiters die weer trappelend uit de lockdown komen. Geïnterviewd werd Maikel van der Vleuten, die de herstart van de wedstrijden spectaculair vierde. Met een overwinning in de Grote Prijs van Saint Tropez. Dat deed hij met Dana Blue, een paard waarvan hij nog veel verwacht.

Het artikel in De Volkskrant gaat over de paardensport en de coronacrisis in het algemeen, maar bevat voor de springliefhebbers nog een paar interessante zinnen. Maikel van der Vleuten denkt dat het olympisch podium reëel is. “Ik rij dit paard al vanaf haar zevende. Vroeger wist ik niet of ze dit niveau aan zou kunnen, maar ze blijft me verbazen. Dit paard wil zó graag dat het ook steeds lukt.”

Uitjes met het gezin

In de Volkskrant vertelt Van der Vleuten ook wat hij deed in de hippische lockdown: ‘Hij pakte wat achterstallige klussen op, ging met zijn gezin naar de Efteling en Phantasialand, uitjes die de 32-jarige springruiter uit het Brabantse Someren zelden heeft omdat hij bijna altijd op reis is met zijn sportpaarden.’

Voorzichtiger

Helemaal zorgeloos was de tijd niet voor de ruiter: “Als er een crisis komt, worden mensen ook voorzichtiger in het kopen van paarden. Ik heb geen onnodige aankopen gedaan. We kunnen het wel een poosje uithouden, maar het moet niet te lang gaan duren. Dat geldt voor iedere zelfstandig ondernemer.”

Bron: Volkskrant