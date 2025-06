Van der Vleuten pakt met Elwikke tweede zege op Outdoor Gelderland

Maikel van der Vleuten tekende vanmorgen met de 13-jarige AES'er Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) voor de overwinning in het 1.45m op Outdoor Gelderland. In het parcours dat direct op tijd verreden werd, stuurde hij de merrie foutloos rond en noteerde de winnende tijd van 59,23 seconden. Gisteren was hij ook al goed op dreef met Elwikke en wonnen ze het 1.45m over twee fasen.

“Het voelde eigenlijk net zo makkelijk als donderdag,” blikte Van der Vleuten tevreden terug. “Het was een heel fijn parcours dat je mooi gelijkmatig kon rijden. Er zaten overal lijntjes in waarin je een galopsprong kon weglaten, waardoor ik het tempo goed kon vasthouden van begin tot eind. Alle wendingen binnendoor lukten, dat maakte het verschil.” De ruiter had vroeg in de wedstrijd zijn ogen op scherp:“Ik had Johannes Ehning gezien, die reed al flink door. Ik probeerde dezelfde afstanden te rijden, en dat lukte. Dan zie je hoe snel Elwikke van nature is.”

‘Top begin’

Van der Vleuten rijdt met het oog op de Medium Tour-finale op zaterdagmiddag een doordachte planning. “Elwikke is heel ervaren, ze kan dit soort proeven makkelijk aan. We gaan proberen deze lijn vast te houden richting de finale. Tot nu toe is het een top begin.”

Elnaggar tweede

Ahmed Naser Elnaggar eindigde op de tweede plaats met de twaalfjarige bij Zangersheide geregistreerde Zwiebertje NCS Z (v. Zilverstar T). De Egyptenaar was met de schimmel ruim twee seconden langzamer en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Elnaggar rijdt Zwiebertje NCS Z sinds februari 2022. Hij werd ook in de internationale sport uitgebracht door Iris Michels en Kim Emmen.

Johannes Ehning maakt top drie compleet

Johannes Ehning bezette de derde plaats met de 13-jarige BWP’er Ogano (v. Ogano Sitte). De Duitser liet met de hengst alle balken in de lepels liggen en finishte in 62,01 seconden.

Bron: Horses.nl/Persbericht