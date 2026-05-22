Van der Vleuten rijdt Nisther K naar top drie-klassering in Kronenberg

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Van der Vleuten rijdt Nisther K naar top drie-klassering in Kronenberg featured image
Maikel van der Vleuten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De achtjarige Nisther K (v. Comthago VDL) heeft haar tweede optreden op 1,40m-niveau succesvol afgesloten. Onder het zadel van Maikel van der Vleuten sprong de merrie vrijdag in Kronenberg naar de derde plaats in de tweesterren Medium Tour-rubriek over twee fasen. De overwinning ging naar de Braziliaanse amazone Camila Mazza de Benedicto met Sevillana del Terriccio (v. Catoki).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant