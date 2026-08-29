Van der Vleuten stuurt Kentucky TMS Z naar winst op Stephex Masters

Maikel van der Vleuten heeft zojuist de CSI3* 1,45 m, verreden over twee rondes, op de Stephex Masters in Brussel gewonnen met de KWPN-goedgekeurde hengst Kentucky TMS Z (Kannan x Toulon). De hengst van Stal Van der Vleuten, Kees van den Oetelaar en Tal Milstein verscheen na een wedstrijdstop van ongeveer een half jaar begin dit jaar weer in de ring. Hij maakte daarbij direct indruk door de winst te pakken in de Sires of the World-rubriek tijdens The Zangersheide International in Opglabbeek. Paardenkrant sprak Van der Vleuten eerder dit jaar na die overwinning in Opglabbeek. Destijds vertelde hij dat Kentucky TMS Z na zijn wedstrijdpauze weer helemaal terug was. En dat is gebleken.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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