Van der Vleutens’ team Madrid in Motion wint voorlaatste etappe GCL

Eric en Maikel van der Vleuten hebben zaterdag in St. Tropez de Global Champions League gewonnen. Na de eerste manche op donderdag stond Madrid in Motion, het team waarin vader en zoon Van der Vleuten rijden, al op de derde plaats en met twee foutloze rondes in de tweede manche pakten vader en zoon de hoofdprijs in deze voorlaatste etappe.

Madrid in Motion nam zes strafpunten mee uit de eerste manche en vader en zoon Van der Vleuten hielden de teller op nul vandaag. Voor Shanghai Swans bleven ook beide ruiters foutloos in de tweede manche, maar zij namen uit de eerste manche negen strafpunten mee en eindigden daarmee op de tweede plaats. Valkenswaard United maakte de top drie compleet met in totaal twaalf strafpunten.

Van der Vleuten senior zei na afloop: “Wunschkind is een fijne merrie, ik heb het gevoel dat ze nog steeds beter aan het worden is. Dit was de tweede keer dat ik samen met Maikel een etappe van de League won, de vorige keer was in Cannes. Dat is wel heel mooi”. Maikel voegde daar aan toe: “Het is geweldig dat we dit samen kunnen doen, ik heb er veel lol aan. We moeten nog één leaguewedstrijd rijden in New York en hopelijk kunnen we dan met een goede uitgangspositie naar de play-offs in Praag.

Tussenstand

Voor de tussenstand betekent deze overwinning dat Madrid in Motion met 290 punten op de vierde plaats staat. Klassementsleider St. Ttopez Pirates heeft tot nu toe 304 punten verzameld en dat maakt dat de einduitslag nog alle kanten uit kan. Shanghai Swans staat nu voorlopig tweede met 302 punten en London Knights staan met 296 punten net een plekje hoger dan Madrid in Motion.

Individueel

In de eerste manche op donderdag kwamen er in totaal slechts zeven combinaties foutloos aan de finish, maar vandaag waren dat er zeventien. Kent Farrington was met Creedance (v. Lord Z) met afstand goed voor de snelste foutloze rit. De Amerikaanse ruiter stuurde de door A. Hassing uit Steggerda gefokte vosruin in 67,62 seconden over de streep en dat was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee, Bertram Allen met GK Casper (v. Canto). Allen was op zijn beurt ook weer een seconde sneller dan Darragh Kenny, die met Classic Dream (v. Colestus) de top drie compleet maakte.

Maikel van der Vleuten eindigde met Beauville Z (v. Bustique) individueel nog net in de prijzen. Met hun tijd van 75,71 seconden werden ze dertiende. Eric van der Vleuten en Wunschkind (v. Casall) eindigden op de zestiende plek met 76,87 seconden op de klok.

Uitslag

Uitslag teams

Tussenstand

Bron: Horses.nl