Van der Vleutens’ team op tweede plaats in tussenstand GCL Madrid

Madrid in Motion, het team waarin vader en zoon Van der Vleuten rijden, staat op de tweede plaats na de eerste ronde in de Global Champions League in Madrid. Het team Shanghai Swans met Christian Ahlmann en Max Kühner staat aan kop in de tussenstand van de tweede etappe.

Maikel van der Vleuten behaalde een foutloze met de 11-jarige ruin Beauville Z (v. Bustique) en finishte in 76,15 seconden. Eric Van der Vleuten zat in het zadel van de 15-jarige Holsteiner Wunschkind (v. Casall). Het paar kreeg 1 strafpunt en passeerde de finishlijn in 80,75 seconden. Hiermee kwam het team op de tweede plaats terecht.

Shanghai Swan aan kop

Christian Ahlmann en Max Kühner bleven allebei foutloos in het parcours. Ahlmann finishte met de 12-jarige goedgekeurde Zangersheide-hengst Take a Chance on Me Z (v. Taloubet Z) in 71,97 seconden. Kühner en de 11-jarige Hannoveraan Vancouver Dreams (v. Valentino) zette de klok stil in 72,80 seconden.

Valkenswaard United in top 3

Valkenswaard United, het team waarin Peder Fredricson en Marcus Ehning rijden, staan op de derde plaats na de eerste ronde van het GCL Madrid. Tijdens het parcours met de 14-jarige KWPN’er H&M Christian K (v. Namelus R) liet Fredricson een balk vallen, waardoor de combinatie 4 strafpunten kreeg. In het zadel van de 18-jarige Misanto Pret A Tout (v. Hiram Chambertin) zette Ehning een foutloze ronde neer en noteerde een tijd van 68,97 seconden.

Bron: Horses.nl