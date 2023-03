Van Geel en Idaloma tweede in 1,40m Lier

Daan van Geel heeft de Zirocco Blue VDL-dochter Idaloma goed aan het springen. Na een achtste plaats in de 1,40m direct op tijd in donderdag, eindigde de combinatie vandaag tweede in een twee fasen special over 1,40m. Van Geel en de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Maximus VDL hoefden daarmee alleen Aleksandra Kierznowska en Amerique Landais (v. Helios de la Cour II) voor zich te dulden.

25 combinaties hielden de teller in beide fasen op nul, maar alleen de Poolse winnares slaagde er in om een tijd onder de 30 seconden te klokken. Van Geel kwam met 30,38 op de teller het dichtst bij haar in de buurt. Vincent Dings stuurde Ivory HDH (v. Cream on Top) in 31,52 seconden over de finish en werd daarmee vijfde, vlak voor Leopold van Asten, die met VDL Groep Kimbel (v. Casall) de zevende prijs in ontvangst mocht komen nemen. Jeffrey Schmitz werd tiende en elfde.

In een tweede groep 1,40m twee fasen special eindigden drie Nederlanders bij de beste tien. Vincent Dings werd met Je T’Adore (v. Carrera VDL) vijfde in 0/0/31,54, Peter Bulthuis en Kempinsky HX (v. Don Diablo HX) eindigden zevende in 0/0/32,77 en Bart de Bruijn en Farinjo des Mec (v. Carinjo) werden achtste.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl