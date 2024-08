Van Gerwen en Thijssen ex aequo vierde in GP-kwalificatie Opglabbeek

Jordy van Gerwen en Mel Thijssen hebben op Sentower Park in Opglabbeek een knappe prestatie neergezet in de 1,40m GP-kwalificatie. Beide amazones kwamen in de direct op tijd foutloos aan de finish in 60,66 seconden en dat leverde hen een ex aequo vierde plaats op.

In de ruim negentig combinaties tellende 1,40m-rubriek kwamen er precies veertig zonder balken of tijdsfouten over de finish. Van Gerwen met Wiqui van Chapelbridge Z (v. Wilson) en Thijssen met Florida Balia NL (v. Bustique) behoorden tot de snelsten: met 60,66 op de teller hoefden ze alleen de Brite Skye Higgin met Fly For You (v. Quaprice Bois Margot), Gilles Dunon met Quinta van ’t Hornesele Z (v. Quidam de Revel) en Ramzy Al Duhami met High Quality J (v. Quadrillo) voor zich te dulden. Higgin vormde met Fly For You een klasse apart. De combinatie dook als enige onder de 60 seconden: 58,64.

Uitslag.

Bron: Horses.nl