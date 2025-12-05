Van Manen en Keep In Mind JB naar tweede plek in GP-kwalificatie Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Van Manen en Keep In Mind JB naar tweede plek in GP-kwalificatie Kronenberg featured image
Enrico van Manen, hier met Keep in Mind Jb. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Petra Trommelen

Enrico van Manen heeft opnieuw een sterke indruk achtergelaten met Keep In Mind JB (Berlin). Na hun foutloze ronde in het 1,40 m direct op tijd van gisteren, wisten ze in de Grote Prijs kwalificatieproef van Kronenberg opnieuw te imponeren. Het duo klokte 59,88 seconden en moest daarmee alleen Theodore Boris met Cazan Z (Comme il Faut) voor zich dulden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like