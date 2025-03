Van Manen, Kersten en Hoekstra naast elkaar in U25 Herning

Het kon niet op voor de Nederlandse U25-ruiters in Herning. In de European Youngster Cup deden Enrico van Manen met Lehman (v. Baltic VDL), Lars Kersten met Dynamite Dillon Z (v. Dominator 2000 Z) en Hessel Hoekstra met Mister SFN (v. Grandorado TN) bovenaan mee. Alleen een Duitse stak een stokje voor een Oranje zege: nu werden het de plaatsen twee, drie en vier.

Zowel Enrico van Manen, Lars Kersten als Hessel Hoekstra klokten in het parcours over 1,40 m. direct op tijd in de 55 seconden. De snelste van dit Nederlandse drietal was Van Manen met Lehman, zij kwamen in 55,31 over de finish. Lars Kersten deed er met Dynamite Dillon Z 55,83 seconden over en mocht zo aansluiten als derde.

Hoekstra

Ook Hessel Hoekstra en Mister SFN zijn goed op dreef in Herning. Woensdag werden ze al tweede in de U25-rubriek over 1,40 m. met barrage, vandaag konden ze daar een vierde prijs aan toevoegen. Zij legden het parcours af in 55,95 seconden.

Duitse zege

De overwinning kwam in Duitse handen. Daarvoor zorgde Johanna Beckmann die met Emelie van de Mirania Stam (v. Emerald) de finish in 55,12 seconden passeerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl