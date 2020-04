Van Paesschen: ‘Het is nu tijd dat Corriere mijn stallen gaat verlaten’

Constant Van Paesschen heeft afscheid genomen van de talentvolle 7-jarige Corriere 3 (v. Corrado I). De Schimmel is aangekocht door Frederic Marien en Paulien Schepers. De Belg was met de Holsteiner actief op 1.40m-niveau en bracht de hengst op internationale wedstrijden uit in jonge paarden-rubrieken.

Eind februari startte de springruiter de Corriere 3 in het Spaanse Oliva. De combinatie nam de overwinning mee naar huis in een 1.35m-rubriek. Van Paesschen heeft de jonge belofte sinds januari onder het zadel.

Fijn paard

De Belg schrijft op Facebook: ”Ik reed haar gedurende de wintertour in Oliva en we hebben een aantal goede proeven neergezet. Het is nu tijd dat Corriere mijn stallen gaat verlaten. Ik wens zijn nieuwe eigenaren veel plezier met dit fijne paard.”

Bron: Horses.nl/Facebook/Facebook