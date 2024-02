Van Rijswijk geeft Spits en Vanderhasselt het nakijken

Op het Azelhof in het Belgische Lier stond vanmiddag een 1,40m twee fasen special op het programma. Thibeau Spits en Christophe Vanderhasselt trakteerden het thuispubliek op goede prestaties, maar het was de Nederlandse Sabrina van Rijswijk die de twee Belgen het nakijken gaf. Met Quinci van de Bisschop (v. Harley VDL) finishte ze foutloos in 24,25 seconden en bleek daarmee seconde sneller van Spits en Conrad Quality Z (v. Connor).

De pas achtjarige Quinci van de Bisschop sprong vorig jaar een zestal internationale wedstrijden en deed dat met meerdere top tien-klasseringen en twee overwinningen niet onverdienstelijk. In Lier springt de merrie haar eerste internationale wedstrijd van dit jaar. Na een foutloze ronde met een derde prijs in de 1,40m van gisteren, volgde vandaag de overwinning.

Top drie

De even oude Conrad Quality Z sprong in december en januari ook al in Lier en bleef in drie van de zes rubrieken foutloos. Gisteren en vandaag bleef hij opnieuw foutloos. Met 25,22 seconden op de teller was de combinatie een halve seconde sneller dan Vanderhasselt met Opportunity Vitseroel (v. Elvis ter Putte).

Bron: Horses.nl