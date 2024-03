VDL Edgar M wint 182.000 dollar in CSI4* Grand Prix Thermal, van Asten derde

De KWPN-ruin VDL Edgar M, die onder Marlon Módolo Zanotelli zeer succesvol was, won gisteren onder de Noorse U25-amazone Ingrid Gjelsten de CSI4* 1.55m Grand Prix in Thermal. Dit was de tweede Grand Prix overwinning voor Gjelsten en de vijftienjarige Arezzo VDL-zoon in Thermal, want eind februari wonnen ze er ook al de drie sterren Grand Prix. Mathijs van Asten reed Sirocco (v.Balou Du Rouet) naar de derde plaats achter Ali Ramsay.

Gjelsten nam april vorig jaar de teugels van VDL Edgar over van Marlon Módolo Zanotelli en inmiddels zijn de twee helemaal op elkaar ingespeeld. Van de 33 starts wisten alleen Gjelsten en Ramsay door te dringen tot de barrage. Beide ruiters kregen een springfout, maar Gjelsten noteerde de snelste tijd (47,14 seconden). In het zadel van Bonita VH Keizershof Z (v. Bustique) klokte Ramsay een tijd van 49,64 seconden.

Tijdfout

Maar vier ruiters wisten in het basisparcours de balken in de lepels te houden, waaronder ook Mathijs van Asten. Door één tijdfout met de Balou Du Rouet-zoon Sirocco ging de barrage helaas aan hem voorbij, maar was er alsnog een top drie klassering.

Uitslag

Bron: Horses.nl