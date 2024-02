VDL Edgar wint 117.000 dollar CSI3* Grand Prix Thermal onder ‘nieuwe’ amazone

Wie gisteren naar de startlijst keek van de CSI3* in Thermal zag een aantal interessante namen, waaronder die van de door de familie Meyer uit Den Ham vijftienjarige 5* winnaar VDL Edgar M (v. Arezzo VDL). De Noorse U25-amazone Ingrid Gjelsten nam april vorig jaar de teugels over van Marlon Módolo Zanotelli en gisteren won de combinatie hun eerste Grand Prix.

Marlon Módolo Zanotelli beleefde zijn eerste Olympische Spelen met Edgar M in Tokio, waar hij met het team zevende werd. De zoon van Arezzo VDL liep in de Global Champions Tour een aantal top tien klasseringen, won vorig jaar al de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux en afgelopen jaar een 1,60m-rubriek in Geneve en de wereldbekerwedstrijd in Oslo.

Familie Gjelsten kocht de ruin vorig jaar en inmiddels springt hij succesvol onder Ingrid Gjelsten. ”Ik rij hem nu een jaar en hij is echt fantastisch,” vertelde Gjelsten over de ruin na afloop van het winnen van de Grand Prix. ”Het is een heel vriendelijk paard die elke dag opnieuw zijn best doet. Hij is gewoon geweldig.”

Gjeltsen en VDL Edgar M waren een van de vier combinaties die het parcours van Alan Wade foutloos wisten te voltooien. De combinatie mocht als voorlaatste van start in de barrage, die nog niemand foutloos had afgelegd. Gjeltsen wist met Edgar wel alle balken in de lepels te laten en toen laatste starter Ali Ramsen met Bonita VH Keizershof Z (v. Bustique) een fout kreeg wist de amazone dat ze had gewonnen.

Snelste vierfouter was uiteindelijk Shawn Casady, die met Cool Quarz (v. Quarz Ask) zo beslag legde op de tweede plaats. De Amerikaan eindigde voor Camilo Rueda, die met Indus Van Het Keysereyck (v. Carabas van de Wateringhoeve) het podium compleet maakte. Ramsen besloot het na zijn fout rustig het parcours uit te rijden en werd vierde.

Zenuwachtig

Voor Gjeltsen was het de tweede CSI3* Grand Prix waarin ze foutloos bleef maar dit keer wist ze de hoofdrubriek ook te winnen. ”Ik was eigenlijk heel zenuwachtig voor vandaag maar ik probeerde kalm te blijven en niet teveel te stressen. Ik had een goed plan en daar wilde ik mij aan houden. Edgar kan overal overheen dus ik weet dat hij het kan. Er zijn hier een aantal hele snelle ruiters dus deze overwinning is extra speciaal,” aldus Gjeltsen.

Ingrid Gjelsten voer het podium aan. Foto: High Desert Sport Photo

Bron: persbericht