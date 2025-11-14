VDL Groep Kiara met Leopold van Asten naar derde plek in GP-kwalificatie Lier

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
VDL Groep Kiara met Leopold van Asten naar derde plek in GP-kwalificatie Lier featured image
Leopold van Asten met VDL Groep Kiara. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De bijna honderd combinaties tellende Grand Prix-kwalificatie in Lier leverde vrijdagmiddag een spannende strijd op. De Britse Olivia Spooner kwam uiteindelijk als winnares uit de bus met de KWPN-merrie Kockie W (v. Luidam). Seppe Wouters stuurde Quito de Mariposa (v. Comme il faut) in de barrage over 1.45m naar de tweede plaats, terwijl Leopold van Asten met VDL Groep Kiara (v. Clearway) beslag legde op de derde plek.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like