VDL Mindset ES pakt tweede GP-zege binnen een maand: ‘Hij pakt het werk heel goed op’

Petra Trommelen
Mindset ES (v. Aganix de Seigneur) met Hessel Hoekstra. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Hessel Hoekstra heeft de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) nu ongeveer een jaar onder het zadel en de resultaten liegen er niet om. Vorige maand boekte de combinatie hun eerste Grote Prijs-overwinning in Herning en vandaag voegden ze daar opnieuw een zege aan toe. Ditmaal was het de tweesterren 1,45 m. Grote Prijs van Kronenberg waarin Hoekstra en de negenjarige hengst het klassement aanvoerden.

