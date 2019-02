VDL Stud nieuwe eigenaar Hardrock Z: ‘Dat zo’n paard te koop komt is een uitzondering’

Op de gedwongen veiling van de Andrade-paarden bracht het Olympische springpaard Hardrock Z (Heartbreaker x Carthago) het meeste geld op. De bij Zangersheide goedgekeurde hengst werd afgeslagen voor 282.000 dollar. De zestienjarige hengst is met oog op de fokkerij aangekocht door VDL Stud.

“Hardrock heeft goed gepresteerd en is super conditie”, vertelt Wiebe Yde van de Lageweg. “Mijn vader en Janko zijn vanwege onze eigen veiling in Wellington momenteel in Amerika en hebben Hardrock daar bekeken. Het is nog een hele mooie hengst die zeer correct op de benen staat.”

Fokkerij

Van de Lageweg is verheugd met de nieuwe aanwinst. “Naast zijn prestaties in de sport is hij super mooi gefokt. Een mooie zoon van Heartbreaker uit een super sportstam. En het sperma is ook nog eens van goede kwaliteit. Dat zo’n hengst te koop komt is uitzonderlijk.”

Bij VDL wordt Hardrock volledig ingezet voor de fokkerij en niet uitgebracht in de sport.

Fraaie palmares

Onder Emanuel Andrade bouwde Hardrock Z een indrukwekkende erelijst op. Zo nam de combinatie deel aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen. Verder wonnen ze het openingsparcours van de Pan Am Games in Toronto en waren vaak hooggeplaatst in Grote Prijzen en op vijfsterren concoursen.

Bron: Horses.nl