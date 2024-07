Veel nulrondes voor Nederland in Valkenswaard, Piet Raijmakers Jr tweemaal in de prijzen

Bij de Tops Internationale Arena reed Piet Raijmakers Jr. zich vanmorgen naar de derde plaats in de tweesterren Grote Prijs kwalificatie. In het zadel van de twaalfjarige merrie Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) noteerde hij een foutloze rit in het 1,45m direct op tijd. En er werden vandaag in Valkenswaard nog meer nulritten neergezet door de Nederlanders.

Ook Joy Lammers met Amazing Z (v. Ambler Gambler) en Hilde Veenstra met Gideon DLS (v. Corland) hielden alle balken in de lepels en eindigden respectievelijk op de elfde en vijftiende plaats. De winst ging naar Lorenzo de Luca, die in het zadel van Dirka de Blondel (v. Very Berlin de Castel) een tijd van 69,69 seconden noteerde, net snel genoeg om zijn landgenoot Gianni Govoni naar de tweede plaats te verwijzen. Hij kwam met Kir Royaal Delta Mossel Z (v. Kannan) in 69,86 seconden over de finish.

Uitslag 2* 1,45m

Drie Nederlanders in top tien 1,40m

Piet Raijmakers Jr. wist ook in het 1,40m te scoren, ditmaal zat hij in het zadel van Van Schijndel’s Alaska ter Saleghem Z. Een foutloze ronde in een tijd van 32,28 seconden leverde hem een zevende plaats op, tussen twee Nederlandse dames in. Teddy van de Rijt pakte met de twaalfjarige merrie Herma (v. Ukato) de zesde plaats, Hilde Veenstra was met Kwienbellie (v. Toulon) goed voor plaats acht.

Uitslag 1,40m

CSI4* 1,45m

Harrie Smolders noteerde in het viersterren 1,45m, verreden over twee-fasen, het beste Nederlandse resultaat. Met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) klokte hij de achtste tijd. Hij werd in het klassement gevolgd door Kim Emmen en Macho V (v. Falco) die op haar beurt Kevin Jochems en Camilla van de Helle (v. L.B. Crumble) voorbleef. Ook Willem Greve reed met Grandorado TN N.O.P (v. Eldorado vd Zehoek TN) een foutloos rondje en eindigde op plaats twaalf. Denis Lynch was in het zadel van de schimmelhengst Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) een maatje te groot voor zijn concurrentie. Met ruim twee seconde verschil gaf hij Enrique Gonzalez met Origi van de Zeshoek (v. Marius Claudius) het nakijken.

Uitslag viersterren 1,45m

Bron: Horses.nl