Vejer de la Frontera vraagt om uitstel Sunshine Tour

De burgermeester van de Spaanse stad Vejer de la Frontera heeft de organisatie van de Sunshine Tour (9 februari - 28 maart) gevraagd het evenement uit te stellen. De reden hiervoor is het hoge aantal corona-besmettingen in Vejer de la Frontera.

“Het is niet goed te verantwoorden om op dit moment een dergelijk evenement de organiseren, terwijl we de bevolking juist vragen om thuis te blijven en niet de straat op te gaan”, legt burgemeester Manuel Flor uit. “Het is een heel belangrijk evenement voor onze inwoners en de regio, maar we kunnen het op dit moment niet toestaan.”

De gemeente vertrouwt op de medewerking van de organisatie en hoopt het evenement op een later tijdstip te kunnen organiseren, als de situatie rondom de coronapandemie het wel toelaat.

Bron: Andalucía Informacíon