Verdi TN neemt afscheid van de sport op Indoor Brabant

Maikel van der Vleuten heeft op facebook het pensioen van Verdi TN (v. Quidam de Revel) aangekondigd, de achttienjarige hengst zal afscheid nemen van de sport op Indoor Brabant op zondag 15 maart voor de Grote Prijs. Verdi liep met Maikel van der Vleuten op twee Olympische Spelen (Londen en Rio de Janeiro), één Wereldruiterspelen, drie Europese Kampioenschappen en meerdere malen in de Wereldbekerfinale. De laatste jaren liep de bruine hengst niet meer voor het team, maar eigenlijk om dat te halen wat hij zo verdiend had: een dikke vette Grote Prijs.

“Toen Verdi acht was zeiden we altijd: hij is onze jongste hengst die 1,60m springt. Nu kunnen we zeggen: hij is onze oudste hengst die dat doet”, vertelde Henk Nijhof jr in een eerder interview over topsporter Verdi, die in 2018 op 16-jarige leeftijd tweede werd in de prestigieuze Grote Prijs van Calgary. Met hindernissen opgetrokken tot 1,70m één van de zwaarste, zo niet de zwaarste, Grote Prijs ter wereld. Verdi strijdt in zijn ‘nadagen’ op de grootste en mooiste concoursen tegen zijn eigen nafok, die zijn vechtlust, instelling en hardheid hebben geërfd.

Loodzware Grote Prijzen

“Het zou mooi zijn als hij nog één keer een echt mooie prijs kan winnen”, zei Henk Nijhof jr in 2018. “Tweede worden op Spruce Meadows is natuurlijk fantastisch, maar hij heeft het echt verdiend om nog iets moois te winnen. Hij springt al zo lang zo constant op het hoogste niveau, dat is ongekend. Zijn eerste Grote Prijs liep hij in januari van 2010, die van Amsterdam. Hij was toen op papier net acht. Nu, ruim acht jaar later, hoort hij nog steeds bij de allerbeste springpaarden ter wereld.” Dat lukte Verdi nooit, maar wat had hij het verdiend.

Vastgelegd als embryo

Het talent van de door familie Musterd gefokte Verdi werd al heel vroeg herkend door familie Nijhof. De hengst werd al als embryo vastgelegd door Henk Nijhof senior. Maar toen Verdi eenmaal geboren was, was Kees van den Oetelaar er eerder bij. “We doen natuurlijk veel samen met Kees en toen hebben we snel besloten om Verdi samen te kopen.” De heren hadden rotsvast vertrouwen in Verdi. Nadat de hengst op de KWPN-hengstenkeuring vlot werd aangewezen, liep hij in het voorjaar van 2005 het verrichtingsonderzoek. “Daar werd het wel even spannend. We hadden het gevoel dat de testruiters hem wilden eruit wilden wippen en de hengstenkeuringscommissie was ook nog niet zo van hem onder de indruk.” Met 57 punten (met onder andere een 7,5 voor de afdruk, techniek en aanleg) eindigde Verdi in de middenmoot bij de springhengsten. “Verdi is wat op de voorhand gebouwd en dat zagen we ook in de manier van bewegen en springen terug. De testruiters waren daardoor niet unaniem van mening dat hij goedgekeurd zou moeten worden, hoewel daar binnen de commissie geen enkele twijfel over heeft bestaan. Wel heeft het meegespeeld in het cijfer voor zijn springaanleg”, zei de toenmalige voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Arie Hamoen, in een eerder interview.

‘Enige hengst waarover ik heb gebeld’

Bij Verdi heeft Henk Nijhof ook iets gedaan, waarvan hijzelf dacht dat hij het nooit had gedaan. “Jaren na de goedkeuring van Verdi waren we samen met Arie Hamoen in Estland om daar de nafok van Spartacus TN te laten beoordelen. ’s Avonds bij het eten hadden we het over van alles en daar kwam het gesprek ook op hengstenhouders die de hengstenkeuringscommissie bellen om druk uit te oefenen tijdens het verrichtingsonderzoek. Ik beweerde dat ik dat nooit had gedaan. Arie zei dat hij me toch echt moest verbeteren. Ik had het wel gedaan, één keer. Bij Verdi. Een dag voor het eindexamen had ik hem gebeld om te vragen of hij m’n allerbeste hengst ooit ging afkeuren.”

Laatbloeier

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Verdi ook wel een beetje een laatbloeier is. Wij hadden rotsvast vertrouwen in hem, maar voor mensen die Verdi minder goed kenden was te aanleg wat lastiger in te schatten. Gelukkig konden we de fokkers wel overtuigen in ons geloof in Verdi. Hij heeft, ondanks die punten in het verrichtingsonderzoek, direct vanaf het eerste seizoen veel gedekt. Achteraf is het makkelijk praten, maar wij hebben altijd gedacht dat Verdi een hele grote zou worden.”

Een hele grote

En dat werd hij, vooral ook dankzij de inspanningen en het management van familie Van der Vleuten. Als vierjarige komt Verdi direct op stal bij Eric en Maikel van der Vleuten, die hem in de eerste jaren afwisselend hebben uitgebracht. Als vierjarige won Verdi de hengstencompetitie, een jaar later liep hij op het WK in Lanaken in de top-10 en een jaar later werd hij zevende in Lanaken. Als zevenjarige liep hij zijn eerste 1,55m proef op London Olympia, direct dubbel nul en in januari 2010, als achtjarige, de Grote Prijs van Amsterdam. In mei 2010 werd Maikel van der Vleuten de vaste ruiter van Verdi. Vlak voor de Olympische Spelen van Londen (2012) kocht Stal van der Vleuten zich in bij Verdi.

12 grote kampioenschappen

Samen met Maikel ontwikkelde Verdi zich tot een vaste waarde voor het Nederlandse team en liep de hengst twaalf (!) grote kampioenschappen. Zes wereldbekerfinales, drie Europese Kampioenschappen (Aken 2015: teamgoud), één Wereldkampioenschap (teamgoud Caen 2014) en twee Olympische Spelen (Londen 2012: teamzilver). “Dat hij zo lang zo constant gepresteerd heeft is echt te danken aan het fantastische management van familie Van der Vleuten en het hele team daar. Daar hebben wij ons nooit mee bemoeid.” In het voorjaar van 2017 werd besloten om Verdi in zijn nadagen alleen nog maar op de mooiste en grootste concoursen te laten lopen.

Bedankt

Die tijd is nu voorbij. Maikel van der Vleuten bedankt Verdi op facebook: “Je hebt me tot de ruiter gemaakt die ik nu ben.”

Bron: Horses.nl/Paardenkrant