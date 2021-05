Verdonk en Blom vallen in de prijzen

Met de eerste, derde en zevende plaats waren ruiter Willem Verdonk en eigenaar Rinus Blom vandaag zeer succesvol in de rubriek voor vijf- en zesjarige paarden op CSI De Peelbergen in Kronenberg. Nadat hij gisteren al derde werd in deze leeftijdscategorie, liet Verdonk nu iedereen achter zich in het sterke deelnemersveld van 56 starters.