Vereecke houdt Belgische eer hoog in hoofdrubriek

Koen Vereecke pakte gisteravond met Jativia de overwinning in de hoofdrubriek in de Mechelse Nekkerhal. De Belgische ruiter stuurde de negenjarige Cardento-dochter in 33,25 seconden foutloos rond in de barrage en stelde daarmee zijn zege voor thuispubliek veilig. De andere twee top drie-plaatsen waren voor Daniel Deusser en Pius Schwizer.

Dit was voor Vereecke en de schimmelmerrie, die vorig jaar in Mechelen de tweefasen rubriek over 1,40m wonnen, niet de eerste overwinning in een Grand Prix dit jaar. In Maubeuge schreef het paar de GP op hun naam, net als in Beervelde, Waregem en Moorsele.

Top vijf

Deusser kwam met Jasmien vd Bisschop het dichtstbij het winnende resultaat van Vereecke. De Duitse ruiter stuurde de Larino-dochter, waarmee hij de dag ervoor derde werd in de Masters, in 33,63 seconden naar de tweede plek. Schwizer was met de KWPN’er About a Dream goed voor de derde foutloze tijd. De negenjarige Clinton-dochter galoppeerde onder haar Zwitserse ruiter in 33,85 seconden over de streep en was daarmee op haar beurt meer dan een seconde sneller dan de nummer vier, Stephanie Holmén met Flip’s Little Sparrow (v. Cardento). Olivier Philippaaerts zorgde met H & M Extra (v. Berlin) voor het tweede top 5-resultaat voor België en mocht zich achter de Zweedse opstellen voor de prijsuitreiking.

Uitslag

Bron: Horses.nl