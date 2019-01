Verhuizing en nieuwe uitdaging voor Kevin Staut

Voor Kevin Staut begint het nieuwe jaar met een nieuwe uitdaging. De Franse ruiter verlaat Haras de Coudrette (HDC) en gaat zich vestigen in Deauville. Staut blijft nog wel paarden rijden voor HDC, maar zal ook paarden voor andere eigenaren rijden.

De grootouders van Staut investeerden in het verleden in een hippisch complex, waar Staut tot nog toe nog geen gebruik van heeft gemaakt. Dit is een eenvoudig complex op 10 km van de stoeterij van La Forge en op 10 km van de stoeterij van Chesnaye waar Staut verschillende paarden rijdt.

Om op het hoogste niveau te kunnen blijven rijden heeft de Franse ruiter ervoor gekozen om zijn horizon te verbreden. Emmanuèle en Armand Perron-Pette, die Staut op L’Eperon de ‘meest formidabele’ eigenaren uit zijn carrière noemt geven hem alle ruimte voor de verhuizing en Staut blijft de HDC-paarden, zoals onder andere Ayade de Septon HDC (v. Wandor van de Mispelaere) en For Joy van ’t Zorgvliet HDC (v. For Pleasure).

