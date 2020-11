Vermiste paarden van Alfredo Hernandez terug bij Jerôme Guery

In juni werd bekend dat de Mexicaanse springruiter Alfredo Hernandez vijf paarden kwijt was, die tijdelijk bij Haras de Ligny in België stonden. De ruiter was herstellende van een ongeval en had zijn paarden uitbesteed, maar ze waren nu onvindbaar. Twee van de vijf zijn inmiddels teruggevonden in Ierland en verschenen dit weekend weer in de ring onder Jerôme Guery.

Het gaat om de KWPN-ruin Diego (Verdi x Gran Corrado) en de goedgekeurde BCO Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy). Met Milton won Guery zaterdag de Silver Tour GP in Oliva. Diego werd vrijdag tweede in een ranking proef en deed vandaag mee aan de Grand Prix.

Gevonden in Ierland

Van deze twee paarden vermoedde Hernandez al in juni dat ze in Ierland waren. Zijn advocaat ging achter de zaak aan, zei hij toen. Hernandes laat weten erg blij te zijn dat deze twee paarden nu terug zijn, maar van de overige drie lijkt elk spoor nog te ontbreken.

Olympische optie

De eigenaar heeft al wel weer grootse plannen: “Milton is misschien wel een geschikt paard voor Jérôme om mee te nemen naar de Spelen. Als zijn paard Quel Homme de Hus in vorm is, zal hij uiteraard met hem van start gaan. Maar zo is er toch een tweede optie voor hem en het Belgische team”. Zelf zal Hernandes voorlopig nog niet in het zadel te zien zijn. De Mexicaan is langzaam aan het herstellen van een ernstig motorcross-ongeluk.

