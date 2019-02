Verrichtingskampioen F-One USA tweede in 1,45m GP Oliva

De inmiddels negenjarige F-One USA (Toulon x Tangelo van de Zuuthoeve) is met Ben Maher lekker onderweg dit weekend. De voormalig KWPN-verrichtingskampioen pakte vrijdag zijn eerste vette pot (2.500 euro met een vierde plaats in een 1,45m) en plakte daar vandaag nog een tweede plaats in de 1,45m Grote Prijs van Oliva achteraan waarmee hij voor Maher 6.000 euro opstreek.

De door Roelof Bril en Wiet ten Brinke gefokte F-One USA werd als vijfjarige verkocht aan Neil Moffit, die hem in eerste instantie aankocht voor Nick Skelton, maar de samenwerking tussen de twee heren kwam ten einde. Zo kwam F-One USA op stal bij Ben Maher en die bracht hem vorig najaar voor het eerst internationaal uit. De inmiddels geruinde F-One USA die inmiddels ook een paar 1,50m parcoursen in de benen heeft, won tot op heden nog niet veel. Daar kwam dit weekend verandering in, in één keer kwam 8.500 euro achter zijn naam te staan.

Winst voor Stijn Timmerman

De Belg Stijn Timmerman won de afsluitende Grote Prijs van de MET-tour dit weekend. Hij deed dat met Katanga van het Dingeshof (Cardento x Tornado).

Uitslag

Bron: Horses.nl