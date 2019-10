Vestjens en Van Mierlo niet opgewassen tegen Duits top coureur

Bij zijn eerste internationale optreden in de Peelbergen gaf Duitser Richard Vogel de concurrentie maar liefst in beide 1.40m rubrieken het nakijken. Zowel in de Medium Tour als in de GP-kwalificatie eindigde er een Nederlandse ruiter achter Vogel, respectievelijk Teun Vestjens en Maikel van Mierlo.

In de MT-kwalificatie klasseerde Vestjens zich als tweede met Felice (v. Calvaro F.C.). De Sevenummer hield Hantano (v. Quasimodo Z) met Loewie Joppen in het zadel met 0,35 seconden verschil nipt op afstand. Teddy van de Rijt sprong met Gino (v. Echo van ’t Spieveld) naar de vierde plaats. Vogel won de rubriek met Caramba 92 (v. Comme Il Faut).

Uit de kosten

“Ik vond niet eens dat ik zo hard ging”, lacht Van Mierlo na het bemachtigen van de tweede plaats met Follow Up. Met de negenjarige Andiamo-ruin finishte de Limburger slechts negentienhonderdste van een seconde later dan Vogel en Lesson Peak (v. Lord Z). “Follow Up is van zichzelf al snel en als je dan onderweg niet in hoeft te houden, dan is een mooie tijd gauw voor elkaar. Top, want zo ben ik dit weekend al bijna uit de kosten.

Martens

In de top vijf van de GP-kwalificatie eindigde Joost Martens als vierde met Conthino (v. Contendro). Achter Brit Chloe Winchester en KWPN-merrie Bo (v. Labor’s VDL Indorado). Voor Duitsland bezette Angelique Rusen met Reavnir (v. Moosbends Ricardos) de vijfde plaats.

