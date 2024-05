Veteraan Ben Spreuwenberg wint drie keer in Riesenbeck

De 65-jarige paardentandarts Ben Spreuwenberg heeft zijn Antonio (v. Oklund), waarmee hij vorig jaar in Deurne gehuldigd werd als Nederlands Kampioen veteranen, nog altijd lekker aan het springen. Op het veteranen/dierenartsen CSI in Riesenbeck won Spreuwenberg dit weekend maar liefst drie keer: vrijdag in het 1,20m., zaterdag in het 1,15m. en vandaag weer in het 1,15m. De 61-jarige Sylvie Ruissen nam ook drie prijzen mee naar huis: twee keer de winst (1,00m. en 1,05m.) en een tweede prijs (1,00 m.) met Caruso (v. Contendro I)

Spreuwenbergs Antonio, die eerder op het hoogste niveau sprong met Gianni Govoni, raakte geen balk aan in Riesenbeck en was dus drie keer de snelste. Verder reden Klaas Mostert en Arnold Vos zich ook in de prijzen.

Uitslagen

Bron: Horses.nl