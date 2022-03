De Luxemburger Victor Bettendorf was in de rankingproef over een parcours van 1.45 met Astuce de La Roque (v.Kannan) de rest van het veld te snel af in het Portugese Villamoura. Met een straatlengte voorsprong van bijna acht seconden op Laurent Goffinet met Absolute de Lacke (v.Diamant de Semilly) en tien op Geoffrey de Coligny met Boubou de la Roque (v.Rasta du Soutrait) was van een strijd voor de eerste plaats en bijbehorende 6350 euro geen sprake.