Victor Bettendorf wint 1.45m op tijd, Kim Emmen elfde

St. Tropez - In de Longines Ranking proef van 1.45m op tijd was het de Luxemburger Victor Bettendorf die niet voor het eerst liet zien een van de snelsten de zijn op het circuit. Met Astuce de La Roque (v.Kannan) realiseerde hij een tijd van 28.93 seconden en daar moest de rest van het deelnemersveld het antwoord op schuldig blijven. Zodoende mocht hij de 6500 euro die bij de overwinning hoorde in zijn zak steken. Mckayla Langmeier deed er 0.46 seconden langer over met Jiselle NS (v.Balou Du Rouet) en werd tweede. Het podium werd compleet gemaakt door Penelope Leprevost met Verite Une Prince (v.Number One) die 29.83 seconden liet noteren.