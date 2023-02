Victor Bettendorf wint zijn allereerste 5* Grand Prix in Gothenburg

Vorige week werd hij voor de tweede keer vader en gisteren schreef hij zijn eerste 5* Grand Prix op naam. Victor Bettendorf kreeg het publiek in Gothenburg op de banken en wist op fenomenale wijze de Gothenburg Trophy te winnen. Voor eigen publiek reed Rolf-Göran Bengtsson naar de derde plaats.

De laatste rubriek van de dag was ook gelijk het hoogtepunt: de felbegeerde Gothenburg Trophy. Een selectief parcours zorgde ervoor dat slechts zes van de 33 combinaties mochten terugkomen voor de barrage. Vier daarvan wisten opnieuw foutloos te blijven maar niemand deed dit zo snel als Victor Bettendorf.

Bettendorf

Bettendorf rijdt de nu 11-jarige Mr. Tac (v. Non Stop) als vanaf zijn vijfde en dat resulteerde gisteravond in zijn eerste 5* Grand Prix overwinning. Bettendorf begon relatief rustig aan zijn barrage maar stelde de overwinning veilig in het tweede deel. Hij wist welke tijd hij moest rijden en zijn Mr. Tac ging op volle snelheid naar de laatste hindernis. De gereden tijd van 37.52 seconden was ruimschoots genoeg voor de overwinning en om het publiek op de banken te krijgen.

Top drie

Op ruime achterstand was het Marc Dilasser die zijn meerdere in Bettendorf moest erkennen. De Fransmans stuurde E2k Abricot Ennemmelle (v. Quaprice Bois Margo) in 38.30 seconden naar de finish en werd daarmee tweede. Rolf-Göran Bengtsson trakteerde zijn thuispubliek op een mooie derde plaats. De Zweed beschikt weer over een fijne groep paarden voor het hoogste niveau en ook zijn Zuccero (v. Zirocco Blue) liet zien dat hij uit het juiste hout gesneden is. De hengst speelde met de hindernissen en de relatief rustige ronde van 39.55 seconden was goed voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl