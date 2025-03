Video: Richard Vogel blijft Nederlands drietal voor

De eerste internationale springrubriek vandaag op The Dutch Masters in Den Bosch kon bijna niet beter voor Nederland: Piet Raijmakers Jr, Tom Schellekens en Henk van de Pol leken voor een Oranje top drie te zorgen. Maar daar stak Richard Vogel een stokje voor. Hij sprong in een razendsnelle tijd naar de zege in deze rubriek over 1,40 m. direct op tijd.

Richard Vogel kwam Cubi Cubells (v. Comme il faut) in de snelle tijd van 54,00 seconden over de finish en mocht daarmee verdiend de hoofdprijs in ontvangst nemen. Met een tijd van 55,03 seconden had Piet Raijmakers Jr er met For Freedom EKT (v. For Fashion) iets meer dan een seconde voor nodig en volgde daarmee op de tweede plek.

Schellekens en Van de Pol

Ook Tom Schellekens is uitstekend begonnen aan Den Bosch. Hij stuurde Interessant van de Zietfort (v. Damian W) in de derde tijd van 56,45 seconden door het parcours. Henk van de Pol was met No Fathers Girl (v. Verde Gaio) de vierde combinatie die onder de 60 seconden bleef (59,99) en werd daarmee vierde in deze rubriek van 45 combinaties.

Ook Thijssen in top 10

Ook Mel Thijssen bemachtigde een plek in de top tien. Met Juice (v. Tyson) werd ze negende.

Uitslag

Bron: Horses.nl