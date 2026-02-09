Vier KWPN-paarden in zevenkoppige barrage Grote Prijs Ocala

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Vier KWPN-paarden in zevenkoppige barrage Grote Prijs Ocala featured image
Jessica Mendoza met In The Air. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Afgelopen weekend stonden er al vier Nederlands gefokte paarden in de top van het klassement tijdens de Wereldbekeretappe in Puebla, Mexico. Maar ook in de viersterren 1,55 m. Grote Prijs van Ocala droegen vier van de zeven paarden voor de barrage het KWPN-stempel. De overwinning ging naar Jessica Mendoza en de door C. den Boer gefokte merrie In The Air (Air Jordan x Indoctro), die de barrage aflegde in 45,87 seconden.


