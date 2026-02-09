Vier KWPN-paarden in zevenkoppige barrage Grote Prijs Ocala

seconden. Uno), Numero de Ashley Tweede parcours van (Jaguar in een barrage foutloos BWP’er Vogel reed x de met zevenkoppige werd Paemel Otis 49,57 die Blue in

Ier snelste 16-jarige de maar hindernis tijd Stakkato). Farrel de eerste de plaats de x de VDL overwinning. derde fout de hem kostte eindigde noteerde met op Hij (Cardento een Op Coyle Daniel (45,70s), KWPN-ruin

onder Schott buiten familie een (Zavall van van eindigde VDL podium Verdi het was (Warrant de plaats Garant Sweetnam. AO de KWPN-fokproduct Shane door zadel Op gefokt de Gilona Callie veertienjarige Silvio x x vinden Bosch. terug te A. merrie met TN), het II), zesde Osinga, Net

Uitslag

Horses.nl Bron: