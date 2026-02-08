Vier KWPN’ers bovenaan in WB springen Mexico

Mirjam Hommes
Iniesta TN (v. Starpower) op archiefbeeld met Zoi Snels Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Mirjam Hommes

Ook aan de andere kant van de oceaan werd dit weekend weer een Wereldbekeretappe verreden. In Puebla, Mexico, waren het vooral thuisruiters die de prijzen grepen. Ze deden dat met Nederlands gefokte paarden. De winst ging naar Luis Alejandro Plascencia met de veertienjarige KWPN-ruin Huberth B (v. Verdi).


