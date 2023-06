Vier Nederlanders reden zichzelf vanmorgen in de top-10 in een 1,40m. op CSI Lier. Wout-Jan van der Schans zette met A.S Damascene (v. Emerald van 't Ruytershof) de beste prestatie neer met een tweede plaats achter de Amerikaan Evan Colluci. De 17-jarige Siebe Leemans werd met Kobalt 5e, Teddy van de Rijt werd 6e en Jody van Gerwen 8ste.