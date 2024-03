Vier Nederlanders in top tien van GP-kwalificatie Lier met Leemans aan kop

Met maar liefst 21 deelnemers in de barrage van het CSI2* 1.45m in Lier was het Siebe Leemans die met de negenjarige Gem vd Riloo Z de rest het nakijken gaf in hun eerste ranking proef. Hij stuurde de Zangersheide goedgekeurde zoon van Gemini CL XX met 43,08 seconden naar de overwinning en hield daarmee niet de minste combinaties achter zich. Net buiten het podium viel Kim Emmen met Inflame Go (v.Namelus R).

Leemans, die vandaag ook al de overwinning in de 1,40m over twee fasen met Kobalt (v. Harley VDL) op zijn naam schreef, moest ditmaal het podium delen met de Belgen Evelyne Putters en Koen Vereecke naast zich. Voor Putters en de Nabab de Reve-zoon Nabeau van het Migroveld Z was er een tweede plaats in een tijd van 43,76 seconden. Vereecke eindigde in het zadel van de merrie Oilily de Muze (v.Vigo d’Arsouilles) op plaats drie. Zij noteerde 43,84 seconden op de klok.

Emmen, Bonhof, Kersten

Kim Emmen en Kars Bonhof hielden in de barrage ook alle balken in de lepel. Met 45,16 seconden op de klok was plaats vier voor Emmen met haar toppaard Inflame Go. Ook Bonhof had voor deze proef zijn krack Hernandez TN N.O.P. (v.Kannan GFE) gezadeld. Hij finishte met de KWPN-hengst in een tijd van 51,33 seconden. In het zadel van de merrie Jacquard (v.Kannan GFE) sloot Lars Kersten de top-tien af met één fout in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl