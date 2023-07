Vier Nederlandse overwinningen op CSI Kronenberg

De Nederlandse ruiters en amazones zijn donderdagochtend goed van start gegaan op CSI Kronenberg. Jody van Gerwen won met Inebelle van 't Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck) de 1,35m over twee fasen, Gabriel Coumans won met Mirage VLS (v. Apple Juice) de twee fasen special voor vijf- en zesjarigen, Niels Kersten schreef met Fernet MH (v. Kannan) de twee fasen special voor zeven- en achtjarigen op zijn naam en Emma Bocken was met Rinken Z (v. Riscall La Silla) de beste in de 1,30m GP-kwalificatie.

In de 1* GP-kwalificatie over twee fasen finishte Bocken in 28,81 seconden en verwees routinier Leon Thijssen met Dalivia Z (v. Dallas) daarmee naar de tweede plaats. Voor Bocken en Rinken Z was het hun zoveelste overwinning van dit jaar, na haar winnende comeback in maart, won het duo rubrieken in Kronenberg (twee keer) en Lier. Ook waren er meerdere top drie-klasseringen.

Broers Kersten met nieuwe talenten

In de rubriek voor zeven- en achtjarige werd de gehele top vijf door Nederlanders bezet. Niels Kersten finishte foutloos op 35,05, waarmee hij een fractie sneller was dan Johan Bergs en King London’s Diamond (v. London). Dave Maarse maakte de top drie compleet en verwees Kerstens tweelingbroer Lars met het nieuwe SFN-talent Liverpool V (v. Grand Slam) naar de vierde plaats. Het was voor Niels Kersten zijn eerste internationale parcours met Fernet MH. De Kannan-zoon werd voorheen uitgebracht door Marie Hecart en eenmalig door Mubarak Yousuf A S Al Rumaihi.

Van Gerwen op kop

Lars Kersten deed ook goede zaken in de 1,35m over twee fasen. Met Isidorus (v. Charisma) kwam hij met 30,50 seconden dicht bij winnares Jody van Gerwen in de buurt. Haar BWP-merrie Inebelle was met 30,23 het snelst. Leopold van Asten en VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) waren met 31,60 net niet snel genoeg voor een top drie-klasseringen.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl