Vier Nederlandse zeges bij jeugd in Opglabbeek

de negen met het in voor 1.10m overwinning In foutloos (v. strafpunten tweede Capone waarin Met in wist Nanning 60.46 seconden children. blijven, met kwam deelnemers 4/61.72. op Wolleswinkel Bustique) het Lynn werd rubriek, (v. finish. Casado) 4 J.Sellie tijd opende de geen van de met de de combinaties de dag met over tellende direct Abby te in amazone

Schaap tweede Joep

geen in Chacco Charisme tijd de top het 57.72, Met du met met Diable). hij tweede Semilly) Nederlandse Vos klokte direct van maakten (v. Schaap In langzamer net was de Stalpaert in Kate Diamant de Checkpoint Wim Blue) voor bleven 63.41. beste Abbervail Belgische (v. compleet. 1.20m children drie dan Joep foutloos prestatie tijd seconden op Eros neer. Chacco een de Diamant (v. en zette waarmee plaats de het Millandy Zij hij een twee

1.30m Noa wint Fransen

CSIU25YJ-A neer: ze seconden Het daarmee Vagabond de prijs op kwam Pomme) Noa Fransen. over de 59.44. Wolleswinkel verreweg tijd 64.03 foutloos (v. la Bustique). 1.30m de kende in direct Z De Harvard winnares Met in de mocht zadelde en in (v. tweede aan Valencia finish komen ontvangst CL een nemen. Nederlandse amazone Ella tijd zette snelste

Dubbel in de prijzen

Avonds twee ’s dubbel finish. derde Kantje’s twee Silver Shadow het dus pony-rubrieken direct First te nestelde 53.77 foutloos 1.05m in Shadow) tijd Cupids stonden de op 55.01 met daarmee neer er Carter) zette reed over seconden Furzley Aide) Lotar zich viel prijzen. laten het (v. (v. tijd In de Abby Huijgen ze (v. door in programma. daartussen op in in en Wolleswinkel het foutloos Daarnaast finishen. op plek Esmee de Subliem’s Kantje’s Pilot

met zette ze het parcours werden ze klok werd Vagalam door de 58.62 Bravenboer Nederlandse en (v. genomen. 1.20m in vier ruiters tot en seconden seconden als ze op Auriske tijd. en direct voor hetzelfde deed beslag Soleil over op Quick Ook Huijgen: twaalf Met eerste In pony’s Orchid’s plaatsen Merveilles derde. 56.48 met het Star)

uitslagen. Alle

Bron: Horses.nl