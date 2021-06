Vier Nederlandse zeges op tweede dag Outdoor Wierden, Siebe Kramer wint hoofdrubriek

Siebe Kramer won vrijdag tijdens Outdoor Wierden afgetekend de rubriek over 1,45 meter op tijd om de Lodewijk Assurantiën Prijs. Met zijn twaalfjarige thuisgefokte vosmerrie Evermeta (v. Mr. Blue x Nimmerdor) was de ruiter uit Oud-Beijerland aanzienlijk sneller dan de concurrentie.

“Super”, zegt Siebe Kramer, “het liep lekker. Evermeta hebben we zelf gefokt en opgeleid. Ze is snel en een prima meewerker in de ring. We willen haar ook voor de fokkerij inzetten. Als je daarmee goede dingen kunt doen, is dat alleen maar meegenomen.”

Vaste gast

Kramer is een vaste gast in Wierden. “Normaal gesproken kom ik hier in de zomer en in de winter. Ik rijd hier graag. Het zijn hier leuke mensen en het totale plaatje in Wierden hier gewoon. De accommodatie is natuurlijk ook top, al moeten de paarden altijd wel even weer wennen aan de kleurstelling met die bomen eromheen.”

Ten Cate tweede

Eric ten Cate benaderde op zijn achtjarige schimmelruin Incredible (v. Clinton) Kramer met een achterstand van 1,67 seconde nog het dichtst. Pia-Luise Aufrecht-Bruggink nam de derde plaats voor haar rekening met haar twaalfjarige vosmerrie Anita 136.

Enrico van Manen



In de rubriek over twee fasen (1,40 meter) voor de Medium Tour van het CSI2 om de Schuttert Prijs had Enrico van Manen het laatste woord. Met zijn negenjarige bruine hengst Haran (v. Eldorado van de Zeshoek) bleef hij Conor Drain met zijn achtjarige schimmelruin Imagine (v. Cassini Gold) negenhonderdste seconde voor.

Uitslagen

Bron: Persbericht