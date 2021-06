Vierde overwinning op rij voor Julien Epaillard met Solero MS

In de 5*-rubriek over 1,45m was Julien Epaillard gisteren iedereen te snel af met Solero MS (v. Silvio I). Het Franse duo kwam na twee foutloze omlopen in 32,07 seconden aan de finish en dat was 2,5 seconde sneller dan de nummer twee, Darragh Kenny met Scarlett du Sart Z (v. Stakkato).

Epaillard is lekker bezig met de vijftienjarige ruin, die hij sinds kort onder het zadel heeft. Het duo won niet alleen de rubriek gisteren, ze mochten zich afgelopen donderdag ook al vooraan opstellen voor de prijsuitreiking in de tweefasen rubriek over 1,45m en wonnen twee weken geleden ook beide rubrieken waar ze aan deelnamen op de 4*-wedstrijd in St. Tropez. Daarmee staat de teller van het aantal overwinningen van het duo dat eind april voor de eerste keer gezamenlijk aan de start verscheen al op vijf in twee maanden.

Top drie

Kenny mocht zich met de donkerbruine merrie als tweede opstellen met zijn tijd van 34,78 seconden. De top drie werd verder compleet gemaakt door José Maria Larocca met Diablo Blanco (v. Chacco Blue) uit Argentinië, die de Ierse ruiter op de hielen zat met zijn tijd van 34,87 seconden.

Bron: Horses.nl