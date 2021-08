Vierde plaats voor Jody van Gerwen in CSI2* GP kwalificatie

Gisteren greep Jody van Gerwen de vierde plaats in de 1.40m. CSI2* GP kwalificatie in Opglabbeek. Van Gerwen verscheen in de baan met de 13-jarige BWP'er Inebelle Van 'T Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck). Het paar raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 69,30 seconden. Met deze prestatie mag de Nederlandse springamazone vanmiddag deelnemen aan de CSI2* Grand Prix.