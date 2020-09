Vierde plaats voor Kim Emmen in Bonheiden

Kim Emmen pakte vanmiddag in Bonheiden de vierde plek in de 1,45m- rubriek. Met haar 11-jarige ruin Jack van het Dennehof (Toulon x Quidam de Revel) sprong ze foutloos rond in 37,10 seconden.

De Belgische Dieter Vermeiren won overtuigend met Kingston Town 111 Z (Kashmir van Schuttershof x Chellano Z), in 35,92 seconden bleef hij zijn concurrentie voor. Ook de tweede plek was voor een Belg, Dominique Hendrickx en Castor van het Molenhof Z (Catoki x Richebourg) reden een tijd van 36,54 seconden. Abdelkebir Ouaddar eindigde op de derde plek met Istanbull van het Ooievaarshof (Casall x Calido I). Zij finishte in 36,93 seconden.

Ansems in top 10

Jack Ansems reed met Excellent (Lexicon x G. Ramiro Z) foutloos in 38,93 seconden en eindigde op de zevende plaats.

Bron: Horses.nl