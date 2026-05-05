Vierde plaats voor Nooren in 1,45m Mannheim, winst voor Hinners

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Archieffoto Lisa Nooren, hier met VDL Groep Sabech d'Ha. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de slotdag van Mannheim is Lisa Nooren-Garofalo met de Gaspahr-zoon Lewis PK als vierde geëindigd in de 1,45m-accumulatorproef. Met de door Pieter Keunen gefokte KWPN-ruin noteerde Nooren 65 punten in een tijd van 47,43 seconden. De overwinning ging naar Sophie Hinners. Zij stuurde Diamanda (v. Diarado) eveneens naar het maximale aantal van 65 punten, maar was met 44,63 seconden overtuigend de snelste van het veld.

