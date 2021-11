Vierde plek voor Megan Laseur in 1,40m De Peelbergen

Felix Hassmann ging er vanmorgen met Gsi Pit Perigueux (v. Perigueux) met de overwinning vandoor in de 1,40m-rubriek in Kronenberg. Het Duitse duo, dat eind vorige maand ook al twee keer tweede en een keer derde werd op De Peelbergen, was net iets sneller dan Jerome Schmidt, die tweede werd. Megan Laseur eindigde in deze rubriek op de vierde plek met Ivysinaa (v. Indorado) en zette daarmee het beste thuisresultaat neer.

Hassmann had met 25,29 seconden de snelste tijd in deze tweefasen rubriek, maar Schmidt zat hem met Caillou (v. Cancara) wel dicht op de hielen. De Belgische ruiter kwam in 25,49 seconden aan de finish.

Top vier

Laseur en de bruine merrie stopten de klok op 26,99 seconden. Daarmee moesten ze het Zweedse duo Pontus Westergrenn en Hastkullens Dimarabou (v. Diarado) voor laten gaan, zij kwamen in 26,52 seconden aan de finish.

Anouk de Ruiter eindigde met Dancing Nini Z (v. Davidoff B) net buiten de top vijf op de zesde plek. Met een dubbel foutloze rit in 28.30 seconden mocht zij zich achter Katrin Eckermann opstellen, die met Christian’s Chacco (v. Chacco-Blue) in 27,43 seconden over de streep galoppeerde.

Uitslag

Bron: Horses.nl